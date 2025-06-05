Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стане її співголовою.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Йонсон заявив, що Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби в Україні.

"Після запрошення Німеччини стати співголовою, Швеція також прагне взяти на себе першу роль лідера в коаліції", - зазначив він.

Глава Міноборони Швеції зазначив, що його країна хоче зробити свій внесок, використовуючи свою компетенцію в галузі радіоелектронної боротьби.

За його словами, співпраця в рамках коаліції буде зосереджена на закупівлі обладнання для радіоелектронної боротьби, навчанні та політичних питаннях.

"Разом ми будемо боротися з російською радіоелектронною війною. Нам є чому повчитися один в одного, а особливо в українського досвіду з поля бою", - додав Йонсон.

До 8 березня країна анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні, а пізніше - ще близько 137 млн доларів на відновлення та розвиток.

Наприкінці травня Швеція виділила Україні 4,8 млрд шведських крон (близько $504 млн) на посилення обороноздатності.