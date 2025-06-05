Фінансові новини
- |
- 05.06.25
- |
- 06:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Умєров розкрив деталі нової ініціативи «Рамштайну» щодо виробництва зброї
23:31 04.06.2025 |
Під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" було прийнято рішення запустити нову ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах-партнерах для потреб України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Деякі з наших найближчих партнерів - ті, хто надає мільярдну військову допомогу - постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією", - розповів Умєров.
За його словами, позиція України незмінна - першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони.
"І партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська - допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Ця ініціатива - це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння", - зазначив міністр.
Умєров висловив сподівання, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.
Водночас вже є певні кроки від партнерів, зокрема:
* Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні.
* Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки.
* Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина)
* Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія-Фінляндія).
* SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) - вже розширюють свою присутність в Україні.
Умєров наголосив, що настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України.
"Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери - зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні", - зазначив глава Міноборони.
Нова ініціатива "Рамштайну"
Як розповів міністр оборони Україн Рустем Умєров, під час сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" Україна обговорила з партнерами спільне будівництво підприємств для виробництва зброї.
Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в їхніх країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.
"Я завжди говорив про це і ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні допоки триватиме війна. У нас ще немає назв цих спільних компаній. Але це буде називатися інвестицією "Рамштайну" в промисловість", - пояснив він.
За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а ми будемо будувати підприємства в інших країнах.
Водночас Умєров згадав і про те, що дрони, що були виготовлені в Україні вже змінили суть війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні-28» нову допомогу Україні оголосили 7 країн
|Путін відкинув перемовини на найвищому рівні, порівнявши українську владу з терористами
|СБУ показала записи з дронів, які атакували російську авіацію під час спецоперації «Павутина»
|Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України з морської безпеки на 400 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США
|Глава Пентагону пропустить засідання формату «Рамштайн» — уперше від моменту заснування
|Британія вдесятеро збільшує кількість дронів для України – Міноборони
|Драпатий став командувачем Об'єднаних сил, «Мадяр» - очолив СБС замість Сухаревського
|Нардеп Железняк з «Голосу» ініціює звільнення міністра фінансів
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій