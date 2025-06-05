Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров розкрив деталі нової ініціативи «Рамштайну» щодо виробництва зброї

Умєров розкрив деталі нової ініціативи «Рамштайну» щодо виробництва зброї

 

Під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" було прийнято рішення запустити нову ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах-партнерах для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Деякі з наших найближчих партнерів - ті, хто надає мільярдну військову допомогу - постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією", - розповів Умєров.

За його словами, позиція України незмінна - першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони.

"І партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська - допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Ця ініціатива - це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння", - зазначив міністр.

Умєров висловив сподівання, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Водночас вже є певні кроки від партнерів, зокрема:

* Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні.

* Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки.

* Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина)

* Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія-Фінляндія).

* SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) - вже розширюють свою присутність в Україні.

Умєров наголосив, що настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України.

"Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери - зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні", - зазначив глава Міноборони.

Нова ініціатива "Рамштайну"

Як розповів міністр оборони Україн Рустем Умєров, під час сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" Україна обговорила з партнерами спільне будівництво підприємств для виробництва зброї.

Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в їхніх країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.

"Я завжди говорив про це і ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні допоки триватиме війна. У нас ще немає назв цих спільних компаній. Але це буде називатися інвестицією "Рамштайну" в промисловість", - пояснив він.

За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а ми будемо будувати підприємства в інших країнах.

Водночас Умєров згадав і про те, що дрони, що були виготовлені в Україні вже змінили суть війни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4829
  0,1556
 0,37
EUR
 1
 47,2013
  0,2250
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1240  0,17 0,41 41,7692  0,04 0,11
EUR 46,9260  0,20 0,43 47,6800  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5225  0,18 0,43 41,5450  0,17 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес