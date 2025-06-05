Путін відкинув перемовини на найвищому рівні, порівнявши українську владу з терористами

Глава рф володимир путін не підтримав пропозицію про зустріч України та росії на рівні лідерів. Українську владу він порівняв з терористами.

Запис його заяви показав кремль.

Передусім він прокоментував підриви залізниці у Брянській та Курській областях рф за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі, назвавши це терористичним актом.

російський лідер звинуватив в ухваленні рішення щодо підривів саме Україну і заявив, що це буцімто зробили для зриву перемовин. Хоча одразу після інцидентів 1 червня в Центрі протидії дезінформації при РНБО спростовували те, що Київ може намагатися зірвати мирні зустрічі. Водночас там наголосили, що сама москва вже використовувала «підриви під чужим прапором», пригадавши теракти у Рязані 1999 року.

У своїй промові путін укотре назвав українську владу буцімто «нелегітимною» та такою, яка «перероджується в терористичну організацію».

Він також згадав ініціативу щодо 30-денного припинення вогню та пропозицію Туреччини про зустріч на найвищому рівні, на яку вже погодився президент України Володимир Зеленський.

«Але як же проводити в таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор, із терористами?» - заявив глава рф.

Він також прокоментував склад російської делегації на зустрічах у Стамбулі. Як переконаний путін, Київ не може оцінювати рівень московських перемовників, бо нібито не володіє «безумовним авторитетом і високим рівнем компетенції».