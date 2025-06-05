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Путін відкинув перемовини на найвищому рівні, порівнявши українську владу з терористами
22:57 04.06.2025 |
Глава рф володимир путін не підтримав пропозицію про зустріч України та росії на рівні лідерів. Українську владу він порівняв з терористами.
Запис його заяви показав кремль.
Передусім він прокоментував підриви залізниці у Брянській та Курській областях рф за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі, назвавши це терористичним актом.
російський лідер звинуватив в ухваленні рішення щодо підривів саме Україну і заявив, що це буцімто зробили для зриву перемовин. Хоча одразу після інцидентів 1 червня в Центрі протидії дезінформації при РНБО спростовували те, що Київ може намагатися зірвати мирні зустрічі. Водночас там наголосили, що сама москва вже використовувала «підриви під чужим прапором», пригадавши теракти у Рязані 1999 року.
У своїй промові путін укотре назвав українську владу буцімто «нелегітимною» та такою, яка «перероджується в терористичну організацію».
Він також згадав ініціативу щодо 30-денного припинення вогню та пропозицію Туреччини про зустріч на найвищому рівні, на яку вже погодився президент України Володимир Зеленський.
«Але як же проводити в таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор, із терористами?» - заявив глава рф.
Він також прокоментував склад російської делегації на зустрічах у Стамбулі. Як переконаний путін, Київ не може оцінювати рівень московських перемовників, бо нібито не володіє «безумовним авторитетом і високим рівнем компетенції».
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