СБУ показала записи з дронів, які атакували російську авіацію під час спецоперації «Павутина»

Служба безпеки України оприлюднила нові ролики з ураженням літаків стратегічної авіації рф під час спецоперації «Павутина».

Про це повідомила СБУ.

Там наголосили, що значна частина з атакованої авіації знищена безповоротно, а окремі вражені літаки будуть відбудовувати довгими роками.

На кадрах від СБУ можна побачити удари FPV-дронів по аеродромах «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація рф, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.









Як кажуть у СБУ, під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

Зокрема, через втрату сигналу частина дронів переходила на виконання місії з використанням ШІ за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.