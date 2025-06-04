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АНАЛІТИКА

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України з морської безпеки на 400 млн євро

 

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки, до якого входять кораблі, катери та морські безпілотники, на загальну суму 400 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 4 червня в Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Нідерланди оголосили новий пакет військової допомоги України на 400 млн євро, який включатиме кораблі, катери та морські безпілотники.

"На сьогоднішню Контактну групу я оголошую про новий пакет підтримки (України) у розмірі 400 мільйонів євро у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. Тобто широкий спектр з понад 100 суден", - повідомив Брекельманс.

За його словами, пакет також включає понад 50 морських безпілотників, а також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього", - заявив міністр оборони Нідерландів.

Він додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.

Наприкінці травня Міністерство оборони Нідерландів підтвердило відправлення останньої партії з 24 винищувачів F-16, які призначались для України.

Відомо, що Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.

Тим часом нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті. Цю подію спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.
 

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