Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу

Європейська комісія 4 червня затвердила перший список із 13 стратегічних проєктів, розташованих за межами ЄС, які спрямовані на диверсифікацію джерел постачання стратегічної сировини та підвищення економічної безпеки союзу. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Шість з цих проєктів розташовані у країнах зі стратегічним партнерством з ЄС (Україна, Канада, Казахстан, Норвегія, Сербія, Замбія), два в заморських територіях (Гренландія та Нова Каледонія), а решта - в Бразилії, Мадагаскарі, Малаві, ПАР і Великій Британії.

Десять проєктів стосуються матеріалів для електромобілів та батарей (літій, нікель, кобальт, марганець, графіт), два - рідкісноземельні елементи для вітрових турбін та електродвигунів, а також мідь, вольфрам та бор для різних галузей.

Український проєкт - це Балахівське родовище графіту. Проєкт просувається компанією ТОВ "Розвиток Побужжя" з Групи BGV і спрямований на постачання графіту батарейного класу.

Решта проєктів:

* CaledoNi (Нова Каледонія) - перероблення нікелю, Société Le Nickel

* Norgraph/Greenland Graphite (Норвегія/Гренландія) - видобуток і перероблення графіту, GreenRoc Strategic Materials Plc

* Integrated Dumont Nickel Project (Канада) - видобуток нікелю та кобальту, Magneto Investments Limited Partnership

* Jadar (Сербія) - видобуток літію та бору, Rio Tinto/Rio Sava Exploration doo

* Kobaloni Energy (Замбія) - перероблення кобальту, Kobaloni Energy Zambia Limited

* Maniry Graphite Mine (Мадагаскар) - видобуток графіту, Evion Group NL

* Nussir (Норвегія) - видобуток міді, Nussir ASA

* São Miguel Paulista (Бразилія) - перероблення нікелю та кобальту, Jervois Brasil Metalurgia Ltda

* Sarytogan Graphite (Казахстан) - видобуток графіту, Sarytogan Graphite Limited

* Songwe Hill Rare Earths (Малаві) - видобуток рідкісноземельних елементів, Mkango Resources Limited

* Tungsten West (Велика Британія) - видобуток вольфраму, Tungsten West PLC

* Zandkopsdrift (ПАР) - видобуток рідкісноземельних елементів та марганцю, Frontier Rare Earths Limited

У березні схожий список стратегічних проєктів був розроблений для родовищ всередині країн-членів Євросоюзу.