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АНАЛІТИКА

Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США

 

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про корисні копалини між Україною та США.

Відповідний законопроєкт №13256 у другому читанні на засіданні в середу підтримали 309 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

В остаточній редакції законопроєкту пропонується перенести до спецфонду держбюджету половину доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема:

* 50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

* 50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр;

* 50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, виробленої на ділянці надр.

Ці кошти будуть внеском України спільного із США інвестиційного фонду.

Крім того, пропонується уточнити, що до доходів, пов'язаних з Активами природних ресурсів, належать доходи, отримані виключно від або у зв'язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або доходи, отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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