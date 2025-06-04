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Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США
11:52 04.06.2025 |
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про корисні копалини між Україною та США.
Відповідний законопроєкт №13256 у другому читанні на засіданні в середу підтримали 309 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
В остаточній редакції законопроєкту пропонується перенести до спецфонду держбюджету половину доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема:
* 50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
* 50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр;
* 50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, виробленої на ділянці надр.
Ці кошти будуть внеском України спільного із США інвестиційного фонду.
Крім того, пропонується уточнити, що до доходів, пов'язаних з Активами природних ресурсів, належать доходи, отримані виключно від або у зв'язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або доходи, отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях.
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