Глава Пентагону пропустить засідання формату «Рамштайн» — уперше від моменту заснування

Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Це вперше глава Пентагону не приєднається до такої зустрічі з моменту створення цього формату.

Про це пише Associated Press, покликаючись на власні джерела.

За даними агентства, Гегсет у неділю 1 червня повернувся з конференції з національної безпеки, яка відбулась у Сінгапурі. Очікується, що глава Пентагону приїде до Брюсселя лише ввечері 4 червня, після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.

Гегсет також не планує брати участі в засіданні «Рамштайну» у форматі відеозв'язку, як це було у квітні. Тоді міністр оборони США начебто не зміг приїхати через власний графік.

Як вказує AP, це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні.

Що таке «Рамштайн»?

«Рамштайн», або Контактна група з питань оборони України, - ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу.

Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США - глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

Так, лідерство на себе перебрали Велика Британія та Франція. Новий міністр оборони США Піт Гегсет долучився до засідання «Рамштайну» 12 лютого. Там він назвав прагнення України повернутися на кордони 2014 року «гонитвою за ілюзорною метою».