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АНАЛІТИКА

Британія вдесятеро збільшує кількість дронів для України – Міноборони

 

Велика Британія інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів цього року, щоб збільшити постачання дронів до України з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч - у 2025 році, повідомило 4 червня британське Міністерство оборони.

«Рекордні інвестиції в дрони для України у розмірі 350 мільйонів фунтів стерлінгів є частиною військової підтримки Великої Британії у розмірі 4,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що оскільки Збройні сили України продемонстрували ефективність застосування безпілотників у захисті від російського вторгнення, Велика Британія подвоїла інвестиції в безпілотники разом із британськими оборонними компаніями, включаючи малі й середні підприємства.

У відомстві також повідомили, що, скликаючи на 4 червня чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») зі своїм німецьким колегою, міністр оборони Джон Гілі також оголосить, що цього року Велика Британія витратить ще 247 мільйонів фунтів на навчання Збройних сил України. У рамках операції «Інтерфлекс» від 2022 року понад 55 000 українських новобранців забезпечили базовою бойовою підготовкою - за внеску 13 країн-партнерів.

«Українські підрозділи підтвердили, що надані Великою Британією безпілотники допомогли стабілізувати частини лінії фронту, відбиваючи російські атаки і захищаючи життя українців, а розвідка Міністерства оборони підтвердила, що безпілотники наразі вбивають більше людей, ніж артилерія на передовій в Україні», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Гілі на засіданні «Рамштайну» підтвердить завершення постачання Великою Британією 140 000 артилерійських боєприпасів для України з початку 2025 року.

У рамках Стратегічного огляду оборони, опублікованого 2 червня, уряд Британії оголосив про виділення понад 4 мільярдів фунтів стерлінгів на автономні системи і безпілотники для збройних сил країни, «щоб допомогти засвоїти уроки з України». «Це відбувається після історичного зобов'язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП Великої Британії до квітня 2027 року», - заявили у британському міністерстві.

«Ми щодня отримуємо уроки з поля бою в Україні, які британські компанії використовують для розробки передових нових безпілотників, щоб допомогти захистити цивільне населення України, а також зміцнити нашу власну національну безпеку», - сказав Гілі.

Засідання «Рамштайну» (до якого залучені 50 країн), скликане Британією і Німеччиною, пройде 4 червня в у штаб-квартирі НАТО, у ньому братиме участь міністр оборони України Рустем Умєров.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Британія
 

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