Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він та багато конгресменів підтримують законопроєкт про посилення санкції проти росії, який підготували в Сенаті.

Слова Джонсона наводить New York Post.

«Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили проти росії максимально жорсткі санкції. І я підтримую це», - сказав він.

Авторами законопроєкту про нові санкції проти росії є сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь.

За їхніми словами, документ передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти росії та людей, зокрема 500-відсоткових тарифів проти тих країн, які купують російські нафту та інші продукти. У такий спосіб росію хочуть ізолювати, перетворивши її на «торгівельний острів».

Раніше було відомо, що законопроєкт отримав підтримку 81 сенатора зі 100.

Попри це і те, що делегації України та рф не вдалося домовитися про припинення вогню на зустрічі у Стамбулі, як до того закликав Трамп, президент США заявив, що Вашингтон не буде запроваджувати додаткових санкцій проти росії.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснював, що американський уряд просив законотворців дати президенту «простір і час для переговорів».