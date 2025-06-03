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АНАЛІТИКА

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

 

Внаслідок проведеної Службою безпеки України спецоперації по одночасному ураженню чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація, уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, повідомляє СБУ із посиланням на голову Служби Василя Малюка.

"Знищення ворожих бомбардувальників - це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", - цитує Малюка СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно повідомленню, голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

"У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації", - йдеться в повідомленні.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф", - наголосив Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

За словами голови СБУ, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

"Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники", - уточнюють в українській спецслужбі.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами", - наголосив Малюк.

Він подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди - на морі, в повітрі й на землі. А як треба - дістанемо і з-під землі", - додав керівник СБУ.
Ключові теги: Росія
 

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