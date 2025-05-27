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Нідерланди завершили надання Україні 24 винищувачів F-16 – Міноборони
22:55 26.05.2025 |
Останні нідерландські винищувачі F-16, призначені для України, залишили країну. 26 травня літаки вирушили з авіабази Фолкель до Бельгії, де їх готують до доставки, загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі, вказує міністерство оборони Нідерландів.
«Це ностальгічний момент, тому що F-16 були такими важливими для наших Військово-повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося (з ними) після переходу на F-35, я не міг придумати кращого місця, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію», - сказав на церемонії прощання з літаками міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.
У липні 2024 року Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16. Вже у серпні стало відомо, що Україна отримала перші літаки. Не повідомлялося, які країни та скільки винищувачів надали українським військовим.
Міністр оборони країни Рубен Брекельманс 13 лютого заявив, що нещодавно Україна отримала нову партію F-16 від Нідерландів.
Раніше агенція Reuters, цитуючи прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, писала, що Бельгія розраховує поставити винищувачі F-16 в Україну в 2026 році.
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