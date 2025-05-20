Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна та союзники обговорюють можливість проведення зустрічі з Росією у присутності представників США та європейських держав.

Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, Київ і партнери розглядають можливість "зустрічі всіх команд на високому рівні: Америка, Україна, Росія і європейські NSA (радники з нацбезпеки. - Ред.), плюс Велика Британія".

"І така зустріч може відбутись у Туреччині Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчики, оскільки всі три країни - вони всі хороші", - додав він.

Глава держави уточнив, що вибір формату й місця зустрічі залежить від того, "хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі".

"І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь", - підсумував Зеленський.