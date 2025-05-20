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Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський
23:21 19.05.2025 |
Україна та союзники обговорюють можливість проведення зустрічі з Росією у присутності представників США та європейських держав.
Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, пише "Європейська правда".
За словами Зеленського, Київ і партнери розглядають можливість "зустрічі всіх команд на високому рівні: Америка, Україна, Росія і європейські NSA (радники з нацбезпеки. - Ред.), плюс Велика Британія".
"І така зустріч може відбутись у Туреччині Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчики, оскільки всі три країни - вони всі хороші", - додав він.
Глава держави уточнив, що вибір формату й місця зустрічі залежить від того, "хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі".
"І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь", - підсумував Зеленський.
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