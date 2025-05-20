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АНАЛІТИКА

Європейські лідери розкрили, що Трамп розповів їм про розмову з Путіним

 

Лідери Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії та президентка Європейської комісії увечері 19 травня обговорили з Дональдом Трампом його розмову з кремлівським лідером Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Х подякувала Трампу за "невтомні зусилля з метою досягнення перемир'я в Україні".

"Важливо, щоб США залишалися залученими до цього процесу. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні тривалого миру в Україні", - додала вона.

Фінський президент Александр Стубб зазначив, що лідери обговорили "мирні переговори" між Україною і Росією, припинення вогню та кроки на шляху до "справедливого і тривалого миру".

"Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - запевнив Стубб на Х.

В офісі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца своєю чергою вказали, що президент США та європейські партнери під час розмови "домовилися про наступні кроки".

"Вони погодилися тісно координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі... Європейські учасники оголосили про посилення тиску на російську сторону за допомогою санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.

Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.
Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

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