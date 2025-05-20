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Трамп після розмови з Путіним анонсував «негайні» переговори між Україною і РФ
23:03 19.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
Таке вказано в його дописі на Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Трамп заявив, що його розмова з господарем Кремля в понеділок минула "дуже добре", а її тон і дух "були чудовими".
"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати", - анонсував він.
Американський президент також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, "і я з цим згоден", оскільки вона "має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства", а "її потенціал є необмеженим".
Трамп також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.
"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно... Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!" - підсумував Трамп.
У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.
Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.
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