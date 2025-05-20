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АНАЛІТИКА

Трамп після розмови з Путіним анонсував «негайні» переговори між Україною і РФ

 

Президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

Таке вказано в його дописі на Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що його розмова з господарем Кремля в понеділок минула "дуже добре", а її тон і дух "були чудовими".

"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати", - анонсував він.

Американський президент також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, "і я з цим згоден", оскільки вона "має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства", а "її потенціал є необмеженим".

Трамп також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.

"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно... Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!" - підсумував Трамп.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.

Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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