Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

 

Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я.

"Ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху, і це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з Ліндсі Грем цього тижня в Туреччині, це те, що їх зараз 70, і я думаю, що вони можуть наблизитися до 80 або більше", - сказав Рубіо в інтерв'ю "Face the Nation".

Держсекретар зазначив, що "просто факт, і те, про що ми тижнями говорили росіянам, мало статися".

За його словами, вони діяли так, щоб дати час для розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах (з РФ - ІФ-У).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес