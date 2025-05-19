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Венс після зустрічі з Зеленським: Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні
08:35 19.05.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс після недільної зустрічі з президентом Володсиром Зеленським у Римі заявив, що США поділяє мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні.
"Сьогодні вдень ми з секретарем Рубіо зустрілися з президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та встановлення тривалого миру", - написав він в соцмережі Х в ніч на понеділок.
Як повідомлялося, в Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє пресслужба голови держави.
Зеленський назвав нереалістичними висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови.
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