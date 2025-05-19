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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів про «хорошу зустріч» з Венсом і Рубіо у Ватикані

Зеленський розповів про «хорошу зустріч» з Венсом і Рубіо у Ватикані

 

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 18 травня провів "хорошу зустріч" із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Про це Зеленський написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі сторони обговорили перемовини в Стамбулі 15 травня, і Зеленський підтвердив, що Україна готова до "справжньої дипломатії" та закликає до "якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню".

Зеленський розповів про «хорошу зустріч» з Венсом і Рубіо у Ватикані

 

"Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими", - перелічив глава держави.

Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, "доки вона не буде готова зупинити війну".

"І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів", - підсумував Зеленський.

Як повідомили в Офісі президента, що президент зазначив, що надіслав Трампу листа "з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах".
Ключові теги: США
 

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