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АНАЛІТИКА

Перший пункт плану США - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз - Келлог

 

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог у соцмережі Х назвав перший пункт мирного плану щодо врегулювання російсько-української війни.

Келлог каже, що план США містить 22 пункти, але перший із них - це припинення вогню.

«У Стамбулі держсекретар Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За підсумками лондонських зустрічей ми (США, - ред.) розробили всеосяжний план із 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз», - написав він.

Перші за три роки прямі переговори України та РФ в Стамбулі завершилися приблизно після 90 хвилин діалогу. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив за підсумками переговорів, що темою обговорення був обмін полоненими та припинення вогню.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков також згадав обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 серед домовленостей, досягнутих у Стамбулі на переговорах 16 травня.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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