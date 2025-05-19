Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо: США представили сильний план миру, час закінчити війну

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати представили сильний план щодо миру в Україні. Він підкреслив, що настав час завершити війну.

Допис Рубіо був опублікований в соцмережі Х після того, як він провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Як зазначив держсекретар, під час спілкування він повторив меседж президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має бути закінчена.

"Я повторив послання (Трампа - ред.): смерть і руйнування мають припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не проґавимо цю величезну можливість. Настав час покласти край цій війні", - йдеться в повідомленні.

Перед цим було опубліковано офіційний звіт про розмову на сайті Держдепартаменту.

"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, визначає найкращий шлях уперед", - йшлося на сайті, цитуючи хід переговорів.

У Міністерстві закордонних справ РФ теж прокоментували розмову. Там заявили, що сторони обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі. Крім того, Лавров підтвердив готовність Москви до продовження роботи зі США «в цьому контексті».

Під час бесіди було порушено й інші міжнародні та регіональні проблеми, але деталі невідомі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес