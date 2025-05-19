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Рубіо: США представили сильний план миру, час закінчити війну
08:14 19.05.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати представили сильний план щодо миру в Україні. Він підкреслив, що настав час завершити війну.
Допис Рубіо був опублікований в соцмережі Х після того, як він провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Як зазначив держсекретар, під час спілкування він повторив меседж президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має бути закінчена.
"Я повторив послання (Трампа - ред.): смерть і руйнування мають припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не проґавимо цю величезну можливість. Настав час покласти край цій війні", - йдеться в повідомленні.
Перед цим було опубліковано офіційний звіт про розмову на сайті Держдепартаменту.
"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, визначає найкращий шлях уперед", - йшлося на сайті, цитуючи хід переговорів.
У Міністерстві закордонних справ РФ теж прокоментували розмову. Там заявили, що сторони обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі. Крім того, Лавров підтвердив готовність Москви до продовження роботи зі США «в цьому контексті».
Під час бесіди було порушено й інші міжнародні та регіональні проблеми, але деталі невідомі.
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