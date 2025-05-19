Україна не боїться пропустити платіж за ВВП-варантами

Головний переговірник України щодо боргу заявив інвесторам у Лондоні цього тижня, що Київ не поспішає з реструктуризацією боргу за ВВП-варантами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Як пише агенство, зустрічі в Лондоні між інвесторами та уповноваженим з питань державного боргу Юрієм Буцою відбулися в той час, коли російські та українські переговорники зустрілися в Туреччині.

Україна повинна заплатити понад півмільярда доларів за ВВП-варантами, вартість яких становить 3,2 мільярда доларів, до початку червня після того, як переговори про реструктуризацію з основною групою їхніх власників провалилися минулого місяця.

За інформацією Reuters, Буца сказав інвесторам, що Україна не поспішатиме укладати угоду до настання крайнього терміну, а зачекає на кращі умови.

"Вони чітко дали зрозуміти, що мораторій діє і ... перехресного дефолту за облігаціями не буде", - сказав один з інвесторів агентству Reuters.

Джерела повідомили, що Буца наголосив, що короткострокове рішення щодо переоформлення варантів є пріоритетним, але що вони не бояться пропустити платіж.