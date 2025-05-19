Leopard, морські дрони та Cerber: Бельгія розкрила допомогу Україні на 1 млрд євро

Бельгія передасть Україні пакет військової допомоги на суму в один мільярд євро. До нього увійде різна військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TIJD.

За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена , переважна частина допомоги, 645 мільйонів євро, має бельгійське походження.

"Виробництво силами власної індустрії означає, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни", - заявив Франкен.

Як пише видання, у новому пакеті допомоги Україна може розраховувати на швидке постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги і транспортних автомобілів Unimog.

Бельгія також передасть Україні п'ять безпілотних морських суден та інші безпілотники, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення дронів, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Також буде поставлено понад 16 000 одиниць зброї і гармат, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною вежею для проведення випробувань.

Окрім цього Бельгія інвестує в підготовку українських техніків з обслуговування F-16 у рамках коаліції у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Бельгія також підтримує запуск виробничих потужностей з випуску 70-мм ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Надається також програмне забезпечення.

Допомога Бельгії для України

Нагадаємо, Бельгія допомагає Україні у військовій, гуманітарній та фінансовій сферах.

На початку квітня Київ відвідали прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.

Тоді ж прем'єр Бельгії оголосив про оборонний пакет допомоги для України на 1 млрд євро. Також він обговорив з президентом України Володимиром Зеленським постачання літаків F-16.