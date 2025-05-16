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Домовилися про обмін «1000 на 1000» - Умєров після переговорів у Стамбулі
16:51 16.05.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів у Стамбулі повідомив про обговорення можливості обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", що "може статися найближчим часом"
"Закінчили зустріч, обговорили питання припинення вогню, обговорили питання обмінів. Результатом є обмін 1000 осіб, 1000 на 1000, тому це наш результат сьогоднішньої зустрічі", - сказав він журналістам за результатами перемовин з російською делегацією у п'ятницю.
На запитання, коли може відбутися такий обмін, Умєров відповів: "Найближчим часом. Ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити"
Відповідаючи на питання, якими будуть подальші кроки у напрямку переговорного процесу, Умєров заявив, що "по-перше, потрібно зайнятися обміном полонених".
"А далі ми повідомимо вам, якими будуть наші наступні кроки", - завершив Умєров.
Керівник російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив про загальну задоволеність результатами переговорів з Україною і готовність продовжити контакти. "Прямі переговори з українською стороною (...) щойно завершилися. Загалом ми задоволені результатом і готові продовжувати контакти. Ми домовилися про те, що кожна сторона представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню, пропише це в деталях. Після того як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне, - теж про це домовлено, - продовжити наші переговори", - заявив Мединський журналістам. Він також сказав, що найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими - тисяча на тисячу осіб.
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