Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Домовилися про обмін «1000 на 1000» - Умєров після переговорів у Стамбулі

 

Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів у Стамбулі повідомив про обговорення можливості обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", що "може статися найближчим часом"

"Закінчили зустріч, обговорили питання припинення вогню, обговорили питання обмінів. Результатом є обмін 1000 осіб, 1000 на 1000, тому це наш результат сьогоднішньої зустрічі", - сказав він журналістам за результатами перемовин з російською делегацією у п'ятницю.

На запитання, коли може відбутися такий обмін, Умєров відповів: "Найближчим часом. Ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити"

Відповідаючи на питання, якими будуть подальші кроки у напрямку переговорного процесу, Умєров заявив, що "по-перше, потрібно зайнятися обміном полонених".

"А далі ми повідомимо вам, якими будуть наші наступні кроки", - завершив Умєров.

Керівник російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив про загальну задоволеність результатами переговорів з Україною і готовність продовжити контакти. "Прямі переговори з українською стороною (...) щойно завершилися. Загалом ми задоволені результатом і готові продовжувати контакти. Ми домовилися про те, що кожна сторона представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню, пропише це в деталях. Після того як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне, - теж про це домовлено, - продовжити наші переговори", - заявив Мединський журналістам. Він також сказав, що найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими - тисяча на тисячу осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4983
  0,0274
 0,07
EUR
 1
 46,4490
  0,0659
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес