Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
17:16 15.05.2025 |
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що поставка обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року.
Про це він сказав у коментарі NRK, повідомляє "Європейська правда".
Глава норвезького Міноборони підтвердив, що Україна отримала "деякі літаки", а решту планується поставити протягом 2025-го.
"Передання норвезьких F-16 відбувається згідно з планом, але з міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків було передано", - додав Сандвік.
Він нагадав, що у 2024 році норвезький уряд також збільшив підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 млрд норвезьких крон.
"Цим внеском Норвегія сприяє поліпшенню повітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", - продовжив міністр.
У липні 2024 року уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16.
Того ж року міністр оборони Рустем Умєров анонсував передання перших норвезьких винищувачів Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада Європи почала процес створення «трибуналу для Путіна»
|Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
Бізнес
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
|Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA
|Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року