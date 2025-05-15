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АНАЛІТИКА

Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання розв'язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Коли його спитали, чи розчарований він рівнем делегації, яку РФ відправила до Стамбула на переговори в Україну, президент США відповів: "Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв".

"Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. І, очевидно, він (Путін - Ред.) не збирався їхати. Він збирався поїхати, тому що думав, що я поїду, але він не збирався, якщо мене там не буде. І я не вірю, що щось станеться, подобається це вам чи ні, поки ми не зустрінемося. Ми маємо вирішити це питання, бо занадто багато людей гине", - зазначив він.
Ключові теги: США, Росія
 

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