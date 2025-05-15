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Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
08:56 15.05.2025 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо і сенатором Ліндсі Ґремом в Анталії (Туреччина), щоб «поділитися баченням президента Зеленського щодо подальших мирних зусиль і скоординувати позиції протягом цього критичного тижня». Сибіга написав про зустріч у ніч на 15 травня в соцмережі X.
«Ми детально обговорили логіку подальших кроків і поділилися нашими підходами. Я підтвердив тверду й послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа і подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним і взаємовигідним чином», - написав міністр.
За його словами, «вкрай важливо», щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України.
«Поки що вона цього не зробила. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну», - наголосив Сибіга.
У Держдепартаменті поки не коментували зустріч, коментарів Ґрема також не було.
МЗС України повідомило про візит Сибіги до Анталії напередодні.
На турецькому морському курорті Анталія очільник НАТО Марк Рютте 14 травня зібрав міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на неформальну дводенну зустріч перед черговим самітом Альянсу, запланованим на червень 2025 року в нідерландській Гаазі.
Зустріч відбувається на тлі можливих українсько-російських переговорів, запланованих у Стамбулі на 15 травня.
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