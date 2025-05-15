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Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
08:45 15.05.2025 |
Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною, до якого увійшли: Володимир Мединський, Михайло Галузін, Ігор Костюков, Олександр Фомін.
До преговорної групи делегації увійшли високопосадовці з силових та дипломатичних відомств РФ. Зокрема, це: Володимир Мединський - помічник Путіна і глава делегації, який навесні 2022 року очолював російську делегацію у Стамбулі; Михайло Галузін - заступник Лаврова; Ігор Костюков - начальник ГУ Генштабу російської армії; Олександр Фомін - заступник міністра оборони.
Також до делегації відрядили чотирьох експертів з військових, гуманітарних та політичних питань.
Раніше в середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує підтвердження складу російської делегації для переговорів в Стамбулі, перш ніж планувати українські дії.
"Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі, але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож, це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато", - заявив голова держави у вечірньому зверненні.
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