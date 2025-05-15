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Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
08:41 15.05.2025 |
Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування всіх економічних санкцій.
Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
За його словами, Іран зобов'язується:
* ніколи не виробляти ядерну зброю;
* позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя;
* погодитися збагачувати уран тільки до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, а також дозволити міжнародним інспекторам контролювати цей процес.
Однак додав, що ці кроки можуть бути реалізовані в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій. На запитання, чи погодиться Іран підписати угоду сьогодні, якщо ці умови буде виконано, Шамхані відповів: "Так".
"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому", - додав головний радник верховного лідера Ірану.
Шамхані дав інтерв'ю NBC лише за кілька годин, як Трамп запропонував Ірану "Оливкову гілку", що супроводжувалася погрозами посилення економічних санкцій, якщо Іран не ухвалить угоду про обмеження ядерної програми країни.
Іранський представник зі свого боку висловив розчарування тоном Трампа і його погрозами, які тривають.
"Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт", - сказав він.
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