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Св. Франциск Асізський
WP: США і Європа переконали Зеленського не відмовлятись від переговорів у Стамбулі
23:58 14.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитись від потенційних переговорів із Росією у Стамбулі 15 травня, але американська та європейська сторона переконала його цього не робити.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, пише "Європейська правда".
Два неназвані дипломати розповіли WP, що Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами у Туреччині цього тижня і заявив, що навіть не дозволить зустріч української делегації з російською.
"Зеленський не бачив сенсу в поїздці", - сказало одне з джерел The Washington Post.
Представники європейських держав та США непублічно пояснювали, що Україні важливо хоча б відправити у Стамбул делегацію високопосадовців, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Андрія Сибігу, ідеться в матеріалі.
Серед іншого, посланник президента США Стів Віткофф переконував українців, що участь у прямих переговорах з Росією є вигідною для обох сторін.
Мовляв, якщо представники України будуть, а Росії - ні, то це обернеться наслідками для Москви, а якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню, заявили WP два дипломати.
Український посадовець, який говорив з газетою на умовах анонімності, наголосив, що Зеленський усе ще наполягає на зустрічі з Путіним у Туреччині.
"Чому особисто з ним? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і закінчення війни повинна відбутися з тим, хто в кінцевому рахунку ухвалює рішення в Росії", - сказав він.
Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни, які мають пройти у Туреччині.
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