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Бессент заявив про «значний прогрес» у торговельних переговорах США та Китаю
07:25 12.05.2025 |
Сполучені Штати «досягли значного прогресу» в торговельних переговорах із Китаєм, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент 11 травня за підсумками переговорів у швейцарській Женеві.
«Ми надамо деталі завтра, але можу сказати вам, що переговори були продуктивними. У нас були віцепрем'єр, два віцеміністри (Китаю), які брали участь, посол Джеймісон і я. І я розмовляв з президентом Трампом, як і посол Джеймісон (Джеймісон Грір, торговельний представник США -ред.), минулої ночі, і він повністю поінформований про те, що відбувається. Тож завтра вранці буде повний брифінг», - анонсував Бессент.
За словами торговельного представника США Джеймісона Гріра, це були «дуже конструктивні два дні».
«Можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати. З огляду на це, було проведено багато підготовчої роботи в ці два дні. Просто пам'ятайте, чому ми тут взагалі - Сполучені Штати мають величезний торговельний дефіцит у розмірі 1,2 трильйона доларів, тому президент оголосив надзвичайний стан у країні та запровадив мита, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над розв'язанням цієї надзвичайної ситуації в країні», - вказав торговельний представник США.
У квітні президент США Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита на китайські товари, заявивши, що мита в 145%, які він ввів для Китаю, будуть знижені, але «це не буде нуль».
Китай також дав сигнал про те, що він відкритий для торговельних переговорів зі США, хоча Пекін попередив, що не буде вести переговори в умовах постійних погроз з боку Вашингтону.
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