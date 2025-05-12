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АНАЛІТИКА

Макрон: Дотримання припинення вогню контролюватимуть США

 

За дотриманням 30-денного перемир'я у війні в Україні стежитимуть насамперед США, однак "всі європейці" також зроблять свій внесок у цю справу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 10 травня, у Києві на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) і главами урядів Великобританії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском.

Водночас Макрон пригрозив Росії "масованими санкціями" з боку Європи та США у разі порушення режиму припинення вогню. "Якщо перемир'я буде порушено, ми домовилися, що будуть підготовлені масивні санкції, які координуватимуться між європейцями і американцями", - заявив президент Франції.

Британський прем'єр-міністр Стармер наголосив на пресконференції, що між союзниками України існує "абсолютна згода" щодо вимоги 30-денного припинення вогню. За його словами, це стосується і США.

Мерц: У разі відмови РФ від припинення вогню ми нарощуватимемо на неї тиск

"Коаліція охочих" продовжить підтримувати Україну у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я, вона готова до посилення санкцій, заявив під час персконференції канцлер ФРН Мерц.

"Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, яке б стало основою для переговорів, які можуть початися відразу, в такому разі ми продовжимо захищати Україну, ми продовжимо нарощувати тиск проти Росії", - наголосив він.

За словами Мерца, майже всі члени ЄС та представники "коаліції охочих" готові накласти санкції, якщо РФ не прийме їх ініціативу. "Ми всі працюємо для того, щоб Росія нарешті погодилася на припинення вогню, а не висувала передумови, якісь умови, знову і знову", - зазначив Мерц.

Зеленський: Москва здатна не вбивати, коли захоче

Зеленський під час пресконфренції також висловив сподівання на посилення західних санкцій щодо РФ. Він зазначив, що якщо Росія відмовиться від базової пропозиції 30-денного припинення вогню, то це означатиме, що вона не хоче закінчувати війну взагалі.

Він також зауважив, що 8-10 травня РФ не била ракетами та ударними дронами по Україні, і це є підтвердженням, що за бажання Росія може зупинити бойові дії. "Атаки на фронті продовжуються, російські штурми тривають. Вони не перестали використовувати КАБи проти наших фронтових позицій та прикордонних громад, - підкреслив Зеленський. - Але не було повітряних тривог. І це доводить вкотре, що коли Москва хоче не вбивати, вони можуть зупинитися".
Зустріч "коаліції охочих" у Києві і домовленість про режим тиші

Як повідомлялось, Макрон, Стармер, Мерц і Туск 10 травня прибули до Києва і зустрілися з Зеленським. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Зеленський та його високопоставлені європейські гості також провели "плідну" спільну телефонну розмову з Трампом про "мирні зусилля" для України.

За словами Сибіги, учасники зустрічі дійшли згоди щодо готовності запровадити режим безумовного припинення вогню з понеділка, 12 травня. "Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", - повідомив глава МЗС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

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