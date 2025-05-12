«Коаліція охочих» закликала Росію припинити вогонь вже з понеділка – заява

Із понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30. Таке рішення ухвалили під час засідання у Києві «коаліції охочих» за особистої участі лідерів чотирьох європейських країн - Німеччини, Франції, Польщі та Британії. До засідання онлайн також долучилися представники двох десятків інших країн, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню - означає без будь-яких умов», - наголосив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Йдеться про всеосяжне припинення вогню - у повітрі, на морі та на суші.

У випадку, якщо умова про 30-денне припинення вогню з боку Росії не буде прийнята або ж домовленість буде порушена, то союзники України в межах «коаліції охочих» обіцяють збільшити санкції проти РФ та посилити Україну.

«У разі порушення цього припинення вогню ми погодились, що будуть масовані санкції. Вони будуть зараз готуватися і координуватися між американцями і європейцями», - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Серед країн, які мали б забезпечити моніторинг припинення вогню, - США.

До Києва на зустріч «коаліції охочих» 10 травня прибули президент Франції Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі «коаліції охочих» у Києві всі п'ять лідерів - Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер - провели «продуктивну» телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль, повідомив міністр закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга.

«Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня - ред.), - зазначив Сибіга.

Також, за словами голови МЗС, якщо Росія погодиться і буде забезпечено «ефективний моніторинг», то «тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів».