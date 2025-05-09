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АНАЛІТИКА

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі наступного тижня - глава МЗС Люксембургу

 

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України буде запущено в Люксембурзі наступного тижня, повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель.

"Трибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, де відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи, де міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові.

У відповідь на запитання журналістів щодо того, як можна пояснити відступ Сполучених Штатів від підтримки трибуналу міністр зазначив, що трибунал є ініціативою Ради Європи. Натомість Сполучені Штати не є членом цієї організації і Беттель вважає, що це буде "географічно складніше".

"Я сподіваюся, що це буде вирішено наступного тижня в Люксембурзі, де у нас відбудеться зустріч міністрів з президентом, і Андрій Сибіга запрошений бути присутнім там. Також відбудеться офіційне вручення документів для створення цього трибуналу", - додав Беттель.

На запитання журналістів, чи вплине це якимось чином на мирні переговори міністр зазначив, що Путін і зараз нікого не слухає.

"І навіть якщо його буде спіймано, він продовжує отримувати вітання в деяких країнах, що є членами міжнародних організацій, які ми підтримуємо. Вони не виконують те, що підписали, але чи чинитиме це тиск - це ще питання. Важливо, щоб з українського боку було більше сил, і це допоможе Україні. Спільно ми продовжимо працювати над цією ініціативою, і я сподіваюся, що наступного тижня в Люксембурзі буде досягнуто прогресу", - зазначив він.

Як повідомили джерела агентству "Інтерфакс-Україна", майбутній спецтрибунал зможе розслідувати справи щодо так званої "трійки" - Путіна-Лаврова-Мішустіна - до стадії винесення обвинувального акту прокурором. Тобто, прокурор трибуналу сформує обвинувачення, виступить із публічною заявою, що "трійка" винна у скоєнні злочину агресії, обвинувальний акт надійде до pre-trial judge (судді попереднього провадження) і процес призупиниться, - допоки "трійка" знаходиться на своїх посадах. І щойно вони підуть зі своїх посад, процес розгляду автоматично відновиться. Якщо ж ці люди не опиняться фізично на лаві підсудних, то суд буде заочним.

Лукашенко з Кім Чен Ином також будуть в полі зору трибуналу, але не влада Ірану. Юридичної складової злочину агресії з боку Ірану як такої немає, бо агресія - це не про постачання дронів та ракет.

"Двадцятка" вищого військо-політичного керівництва РФ - Медведєв, Шойгу, Наришкін, Герасімов, Бортніков, Золотов і т. д. - не матиме жодних імунітетів: і розслідування, і винесення вироків щодо них буде цілком можливим.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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