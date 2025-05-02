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АНАЛІТИКА

Рада отримала на розгляд законопроєкт про ратифікацію угоди з США

08:42 02.05.2025 |

Політика

 

Верховна Рада України отримала на розгляд проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

Законопроєкт під номером 0309 був поданий урядом 1 травня.

Як зазначає, народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»), дата найближчого розгляду - це 13-15 травня

«Ну і сам документ це те, що вчора публікував.Тільки 12 сторінок. Без іншої важливої технічної частини. Тому тут «Європейська правда» правильно написали, трохи незрозуміло - а як мають депутати схвалювати рішення, не знаючи, що в тексті», - написав він у телеграмі.

Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство та створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов'язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю угоду, заявив, що вона значно змінилась у процесі підготовки, тепер це «справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну». Президент 1 травня повідомив про розмову із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, зокрема про ратифікацію угоди.

Також раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд проведе завтра, 1 травня, консультації з головами фракцій, груп і керівництвом Верховної Ради щодо ратифікації угоди зі США.

Дональд Трамп просував угоду з початку свого другого терміну президентства в січні. Обидві сторони були готові в лютому підписати угоду щодо природних ресурсів, але підписання відклали після того, як зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті перетворилася на суперечку.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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