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Трамп після зустрічі з Зеленським: можливо, Путін морочить мені голову
09:29 28.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп розкритикував останні удари РФ по цивільних містах України і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
Як пише "Європейська правда", відповідний допис у мережі Truth Social він зробив по дорозі до США з Італії, де він відвідав похорон Папи Римського і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп в черговий раз розкритикував своїх демократичних попередників і заявив, що немає нічого спільного "з цією дурною війною"
"Це війна Сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня, її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад", - заявив Трамп.
За його словами, у Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів.
"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"? Занадто багато людей гине!!!" - написав Трамп.
Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.
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