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У Ватикані порушили протокол задля Зеленського
09:28 28.04.2025 |
Ватикан знехтував протоколом, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському на похороні Папи Римського Франциска місце в першому ряду разом із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. На це звернуло увагу британське видання The Telegraph у суботу, 26 квітня.
У дипломатичних протоколах послуговуються французькою мовою, тож згідно з алфавітною розсадкою, Зеленський мав би сидіти не ближче третього ряду. Натомість його посадили в першому.
Ватикан не заперечує, що порушив правила протоколу. "Я вважаю, що вони заповнили вакантне місце", - сказав речник Ватикану Маттео Бруні.
The Telegraph також відмітив, що президента України привітали спонтанними оплесками, коли він займав своє місце.
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