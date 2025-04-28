У Ватикані порушили протокол задля Зеленського





Ватикан знехтував протоколом, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському на похороні Папи Римського Франциска місце в першому ряду разом із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. На це звернуло увагу британське видання The Telegraph у суботу, 26 квітня.

У дипломатичних протоколах послуговуються французькою мовою, тож згідно з алфавітною розсадкою, Зеленський мав би сидіти не ближче третього ряду. Натомість його посадили в першому.

Ватикан не заперечує, що порушив правила протоколу. "Я вважаю, що вони заповнили вакантне місце", - сказав речник Ватикану Маттео Бруні.

The Telegraph також відмітив, що президента України привітали спонтанними оплесками, коли він займав своє місце.