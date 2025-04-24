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АНАЛІТИКА

Рубіо заперечив намір зняти санкції щодо «Північного потоку»

 

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо спростував повідомлення про те, що в Білому домі обговорюють можливість скасування санкцій щодо проєкту "Північний потік-2" у контексті мирного врегулювання у війні Росії проти України. Про це Рубіо у ніч на четвер, 24 квітня 2025 року, заявив в дописі у своєму акаунті в соціальній мережі X, коментуючи опубліковану раніше статтю видання Politico.

"Ні Стів Віткофф, ні я не вели жодних розмов про скасування санкцій щодо Росії в рамках угоди з Україною", - запевнив Рубіо, назвавши публікацію Politico "однозначно неправдивою". "Це - журналістська недбалість. Якщо у Politico є бодай крихта чесності, вони цілком спростують цю вигадку", - додав держсекретар США.

Чутки про можливе скасування санкцій із "Північного потоку-2"

23 квітня видання Politico, посилаючись на кілька джерел, обізнаних із перебігом дискусій, повідомило, що в Білому домі в межах переговорів про припинення війни Росії проти України обговорюють те, чи скасовувати санкції щодо газогону "Північний потік-2", а також, можливо, з інших російських активів у Європі.

За даними видання, відновлення роботи газопроводу могло б принести Москві додаткові фінансові вигоди, але лише за умови, що ЄС погодиться знову купувати російський газ, що постачатиметься цим газоводом. Однак, як зазначає Politico, це малоймовірно, враховуючи політику Євросоюзу з відмови від імпорту російських енергоносіїв. Скасування санкцій, за оцінкою видання, стало б значним дипломатичним успіхом для Росії та суттєвою поступкою з боку президента США Дональда Трампа.

Крім того, Politico стверджувало, що головним прихильником ідеї скасування санкцій є саме спецпредставник президента США Стів Віткофф, який, за даними джерел, доручив своїй команді скласти перелік усіх санкцій США щодо Росії у енергетичному секторі. Водночас за інформацією видання, ця пропозиція не отримала широкої підтримки в Білому домі. Зокрема, проти виступають держсекретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ США Дуглас Бергам, який очолює національну раду з енергетичного домінування. держсекретар США.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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