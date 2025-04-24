Politico: в адміністрації Трампа протистоять планам Віткоффа зняти енергетичні санкції з Росії

В адміністрації Дональда Трампа немає єдності стосовно зняття енергетичних санкцій з РФ, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

П'ять осіб, обізнаних з перебігом обговорень, повідомили виданню, що в Білому домі обговорюють скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" та, можливо, інших російських активів в Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією та Україною.

Як повідомили джерела, близькі до переговорів, головним прихильником скасування санкцій є спеціальний посланник Стів Віткофф. Він доручив своїй команді скласти перелік усіх енергетичних санкцій, які США ввели проти Росії в рамках цих зусиль, повідомили два джерела.

У спільній заяві, опублікованій Білим домом, держсекретар США Марко Рубіо і Віткофф заперечили, що обговорення пом'якшення санкцій відбувалися.

"Це неправда. Жоден з нас не мав жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це абсолютно вигадана і безвідповідальна інформація від Politico, п'ятисортного видання. Якщо у них є хоч крапля журналістської чесності, вони повністю спростують цю вигадку", - йдеться в їхній заяві.

Інше джерело повідомило, що, хоча Віткофф висунув ідею скасування санкцій у сфері енергетики, вона поки що не знайшла широкої підтримки в Білому домі, а Рубіо намагається зірвати її реалізацію.

Серед противників цієї ідеї не тільки Рубіо, а й міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому, повідомили джерела, знайомі з ходом дискусії.

Деякі посадовці в американському уряді вважають, що Віткофф був введений в оману Росією щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових зв'язків з Росією, повідомило інше джерело, ознайомлене з цим питанням.

"У Білому домі точиться внутрішня дискусія між прихильниками енергетичного домінування - Бергамом, який хоче відкрити ринки для американського СПГ, - і Віткоффом, який прагне наблизитися до Росії", - розповів виданню один із співрозмовників.

Відновлення Росією статусу головного постачальника енергоносіїв до Європи стане "кривавою ванною для американських виробників (нафти і газу)", додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг глави Кремля Владіміра Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі Маттіас Варніг лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.