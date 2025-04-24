Фінансові новини
- |
- 24.04.25
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися
08:43 24.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче.
Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".
Трамп дав зрозуміти, що йому легше мати справу з Росією порівняно з Україною.
"Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
"Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися. Поки що це складніше... Але я думаю, що ми маємо справу з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони це зроблять, тому що я хочу врятувати ситуацію, і, як ви знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про долю багатьох людей", - додав президент США.
Трамп також сказав, що він не має фаворитів між Україною та Росією, і що він просто хоче, щоб війна закінчилася.
Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: в адміністрації Трампа протистоять планам Віткоффа зняти енергетичні санкції з Росії
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися
|Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про «Кримську декларацію» Помпео
|У Білому домі вимагають, щоб Зеленський не коментував «мирні переговори» у ЗМІ
|Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над «угодою про надра»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп накинувся на Зеленського через Крим: Україна втратила його «багато років тому»
|Рубіо: США «зробили все можливе» для миру в Україні та «краще розуміють» РФ
|ЄС про перемовини про вступ з Україною: скринінг половини кластерів завершено
|Європа наполягає на територіальній цілісності України - Єлисейський палац
|Порошенка затримали на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат
|Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму - Свириденко про зустріч у Лондоні
|Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим - це Україна
Бізнес
|Європейське космічне агентство запустило місію з вирощування їжі в космосі
|Toyota і Daimler Truck готуються завершити об'єднання підрозділів із випуску вантажівок
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»
|Криптоказино обійшли блокування та заробили понад $80 млрд — дослідження
|Archer та United Airlines запустять повітряне таксі в Нью-Йорку
|BMW Group зафіксувала 33% зростання продажів електромобілів на початку 2025 року
|Airbus відклала випуск водневого літака до середини 2040-х