Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися

 

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче.

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Трамп дав зрозуміти, що йому легше мати справу з Росією порівняно з Україною.

"Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися. Поки що це складніше... Але я думаю, що ми маємо справу з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони це зроблять, тому що я хочу врятувати ситуацію, і, як ви знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про долю багатьох людей", - додав президент США.

Трамп також сказав, що він не має фаворитів між Україною та Росією, і що він просто хоче, щоб війна закінчилася.

Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6707
  0,1522
 0,37
EUR
 1
 47,5421
  0,1710
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0436  0,20 0,48 41,7318  0,17 0,40
EUR 46,8514  0,16 0,35 47,9100  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,11 0,26 41,6700  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес