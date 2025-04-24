Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче.

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Трамп дав зрозуміти, що йому легше мати справу з Росією порівняно з Україною.

"Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися. Поки що це складніше... Але я думаю, що ми маємо справу з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони це зроблять, тому що я хочу врятувати ситуацію, і, як ви знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про долю багатьох людей", - додав президент США.

Трамп також сказав, що він не має фаворитів між Україною та Росією, і що він просто хоче, щоб війна закінчилася.

Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.