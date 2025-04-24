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АНАЛІТИКА

Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про «Кримську декларацію» Помпео

 

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику його заяв щодо Криму з боку Дональда Трампа, нагадавши про заяву держсекретаря його першої адміністрації щодо невизнання російської анексії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На Х Зеленський нагадав про зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, водночас додавши, що "сьогодні було багато емоцій".

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - додав глава держави.

До свого посту на Х він прикріпив скриншот Кримської декларації - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму. Дональд Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".
Ключові теги: США
 

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