Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над «угодою про надра»

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона 23 квітня зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і обговорив прогрес в укладенні так званої "угоди про надра".

Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Глава уряду наголосив, що Україна підтримує укладення "угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови".

"Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - додав він.

Шмигаль і Бессент також обговорили "важливі політичні моменти майбутнього документа", причому премʼєр підкреслив, що майбутня угода має бути обов'язково ратифікована у Верховній раді.

Крім того, Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі, вказав глава уряду.

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.