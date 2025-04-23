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Рубіо: США «зробили все можливе» для миру в Україні та «краще розуміють» РФ
19:47 23.04.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією.
Таке твердження він зробив в інтервʼю порталу The Free Press, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо заявив, що у війни Росії проти України "немає військового рішення", тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.
"Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії - ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, - якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами", - описав держсекретар.
"Тоді, можливо, нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далеко одна від одної, що мир зараз неможливий", - додав він.
На думку очільника Держдепу, США зі свого боку "зробили все можливе" і робитимуть це "доти, доки існує реалістичний шлях вперед".
"Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна", - сказав Рубіо.
За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання "залежить не від нас, воно залежить від Росії та України".
Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.
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