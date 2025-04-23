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АНАЛІТИКА

ЄС про перемовини про вступ з Україною: скринінг половини кластерів завершено

 

Процес скринінгу відповідності українського законодавства європейському у рамках перемовин про вступ України до ЄС наразі досяг половини шляху: звіт щодо кластера 1 "Засадничі питання" ("Основи") вже переданий в Раду ЄС, звіти щодо кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини" будуть готові до кінця червня, а повністю скринінг завершиться восени 2025 року.

Про це на запит кореспондентки "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Мерсьє зауважив, що у рамках перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу скринінговий звіт Єврокомісії щодо кластера 1 вже готовий, звіти щодо кластерів 2 та 6 надішлють до Ради ЄС до кінця головування Польщі у ЄС у червні, і ще три звіти щодо кластерів, що залишились - до кінця 2025 року, під час головування Данії.

"Від початку переговорів про вступ Україна демонструє неабияку відданість, послідовно просуваючись у реалізації ключових реформ, попри те, що триває війна. Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію - ми вже пройшли більше половини шляху, і процес має бути завершений восени 2025 року", - розповів речник Єврокомісії.

"Щодо відкриття перемовин щодо кластера 1, то зараз вирішальна роль належить Раді ЄС. І серед 26 держав-членів ЄС (з 27. - Ред.) існує консенсус щодо просування вперед до відкриття переговорів щодо кластера 12", - сказав він.

Відповідаючи на питання про тривале блокування з боку Угорщини відкриття перемовного кластера 1 "Основи" для України, а також можливі шляхи подолання угорського "вето", речник наголосив, що "Комісія разом з Польщею, яка головує у ЄС, працює над пошуком рішень".

"Ми також маємо враховувати окремі занепокоєння, що існують у певних державах-членах. Саме тому Комісія докладає особистих зусиль для сприяння діалогу між Угорщиною та Україною щодо становища угорської меншини в Україні", - повідомив Мерсьє.

І додав, що "усі залучені сторони повинні проявити добру волю та готовність до компромісів".

Речник Єврокомісії розповів і про процес скринінгу інших кластерів, який триває паралельно.

"Станом на сьогодні завершено скринінг половини кластерів: звіт за кластером 1 було передано до Ради ЄС 16 січня 2025 року; звіти за кластерами 2 і 6 буде передано до Ради ЄС ще в період головування Польщі (до кінця червня 2025. - Ред.); скринінг решти кластерів буде завершено, а відповідні звіти надійдуть до Ради ЄС до кінця 2025 року - під час головування Данії", - розповів він "ЄвроПравді".

І нагадав, що безпосередньо процес скринінгу "триватиме до осені 2025 року".

"З огляду на темпи, з якими відбувається скринінг, Комісія вважає, що всі кластери можуть бути відкриті вже цього року - за умови схвалення з боку держав-членів", - резюмував Гійом Мерсьє.
Ключові теги: ЄС
 

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