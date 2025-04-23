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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Європа наполягає на територіальній цілісності України - Єлисейський палац
17:21 23.04.2025 |
У Парижі після слів віцепрезидента США Джей Ді Венса про необхідність територіальних поступок для врегулювання в Україні запевнили, що європейські країни наполягають на територіальній цілісності української держави, повідомляють у середу французькі ЗМІ.
"Територіальна цілісність України та її покликання бути частиною Європи - дуже важливі вимоги європейців", - зазначили в Єлисейському палаці.
В адміністрації президента Франції наголосили на важливості вибудовування "спільного підходу", який "США могли б представити російській стороні".
Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США заявив про необхідність негайно зупинити війну Україні та заморозити її на нинішній лінії зіткнення сторін.
"Я думаю, настав час перейти, якщо не до фінального кроку, то до одного з останніх, у широкому сенсі слова, коли сторони заявляють про припинення боїв, про заморожування розділювальних ліній близько до тих, які є наразі", - сказав Венс.
Він пояснив, що такий варіант передбачає готовність і Росії, і України піти на деякі територіальні поступки.
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