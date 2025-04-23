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АНАЛІТИКА

Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму - Свириденко про зустріч у Лондоні

15:48 23.04.2025 |

Політика

 

Український народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир, ніколи не визнає окупацію Криму, написала перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у соцмережі X у день перемовин української делегації з представниками США та Європи у Лондоні.

"Сьогодні, коли українська делегація зустрічається з партнерами в Лондоні, ми підтверджуємо свою принципову позицію: Україна готова до переговорів, але не до капітуляції", - підкреслила вона.

За словами Свириденко, не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніший фундамент, необхідний їй для перегрупування і повернення з більшим насильством.

"Повне припинення вогню - на землі, в повітрі та на морі - є необхідним першим кроком. Якщо Росія обере обмежену паузу, Україна відповість тим же", - зазначала перша віце-прем'єр.

Вона додала, що якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки. "Достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", - підкреслила Свириденко.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог буде вести переговори від імені США на зустрічі з представниками України та ЄС в Лондоні у середу, 23 квітня, повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. На попередній такій зустрічі в Парижі минулого тижня до складу американської делегації входили також держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Ряд західних ЗМІ допустив, що відсутність Рубіо та Віткоффа на переговорах у Лондоні свідчить наразі про малу ймовірність істотних змін американської позиції щодо України, а основним завданням Келлога буде почути та передати відповідь України та ЄС на озвучені у Парижі пропозиції.

New York Times стверджує, що Рубіо скасував участь у переговорах у Лондоні, оскільки президент України Володимир Зеленський відмовився визнати Крим російським.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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