Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим - це Україна

 

В Європейській комісії наголошують, що позиція Європейського союзу стосовно підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є незмінною: Крим - це Україна.

Про це у середу в Брюсселі сказав речник Європейської комісії Гійом Мерсьє (Guillaume Mercier), відповідаючи на запитання журналістів щодо пропозиції США, яка була оприлюднена у засобах масової інформації стосовно того, що в рамках можливої мирної угоди Україна погодиться відмовитися від своїх територій. про можливе визнання території країни незаконно окупованою російськими військами.

"Ми підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І коли мова йде також про Крим, позиція справді чітка: Крим це Україна. Ми говорили це з першого дня і продовжуємо цього дотримуватися. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - повторив він відому позицію Європейського союзу.

Речник наголосив, що для ЄС підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є "надзвичайно важливою".

Коментуючи на прохання журналістів переговори за участю представників США, України, Великої Британії, Франції та Німеччини, які проходять у середу в Лондоні, Мерсьє зазначив, що Єврокомісія знаходиться у тісному контакті з Францією та Великою Британією і вітає всі зусилля, "які поважають Статут ООН та спрямовані на встановлення миру в Україні". "І наші дипломатичні зусилля тривають на всіх рівнях. Наша позиція щодо мирних переговорів була дійсно чіткою: Україна має встановити умови для справедливого і тривалого миру, і нічого не буде стосовно України без України та без ЄС", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0436  0,20 0,48 41,7318  0,17 0,40
EUR 46,8514  0,16 0,35 47,9100  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,11 0,26 41,6700  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес