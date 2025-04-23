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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія повідомила, що "мирні переговори" міністрів у Лондоні у середу скасовані

 

Мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти у середу в Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, не відбудуться.

Як пише "Європейська правда", це підтвердили у МЗС Британії, заяву міністерства наводить The Guardian.

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".

У зустрічі мали взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

Згодом у ЗМІ надійшла інформація, що приїзд до Лондона, імовірно, скасують і міністри закордонних справ Франції та Німеччини.

Водночас телеканал Sky News повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має бути в столиці Британії і проведе двосторонню зустріч з очільником британського МЗС Девідом Леммі.

Зниження дипломатичного рівня переговорів відбувається на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та його команди на Київ і Москву з метою домогтися припинення вогню.

"Мирна пропозиція" США, яку мають обговорити в Лондоні, передбачає визнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму Росією - те, що у вівторок відкинув Володимир Зеленський.

Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання - основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.
 

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