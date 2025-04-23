Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Нова версія "Резерв+" 1.6.0 вже доступна користувачам. "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", - зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.

Перед тим стало відомо, що охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+", найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.