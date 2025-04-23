Фінансові новини
- |
- 23.04.25
- |
- 10:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук
10:08 23.04.2025 |
Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Нова версія "Резерв+" 1.6.0 вже доступна користувачам. "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", - зазначила Черногоренко.
Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.
Перед тим стало відомо, що охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+", найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізнались, що отримують Україна та Росія за «мирним планом» Трампа
|Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
|FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо «мирної угоди»
|Зеленський наполягає на безумовному припиненні вогню до укладення «мирних угод» з РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|WP розповіло деталі пропозиції США для України, що включає визнання Криму російським
|Єврокомісія про рух України до ЄС: скринінг проходить «з небаченою раніше швидкістю»
|Податкова пообіцяла не штрафувати за продаж особистих речей на OLX
|Планується візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня.
|Трамп вважає, що є «дуже хороші шанси» на досягнення угоди щодо війни РФ проти України
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
Бізнес
|Airbus відклала випуск водневого літака до середини 2040-х
|ООН попереджає про глобальне поширення кібершахрайств
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів
|NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю
|Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters