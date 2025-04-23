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ЗМІ дізнались, що отримують Україна та Росія за «мирним планом» Трампа
08:42 23.04.2025 |
Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання.
Із текстом документа ознайомилось видання Axios.
Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що Київ вважає цю пропозицію дуже упередженою щодо Росії. "У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна", - сказав український співрозмовник виданню.
Що отримує Росія за пропозицією Трампа:
* "Де-юре" визнання Сполученими Штатами російського контролю над Кримом.
* "Де-факто" визнання окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
* Обіцянку, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу.
* Скасування санкцій, запроваджених з 2014 року.
* Посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах.
Що отримує Україна за пропозицією Трампа:
* "Надійні гарантії безпеки" за участі спеціальної групи європейських країн, а також потенційно однодумців з неєвропейських країн. У документі нечітко прописано, як функціонуватиме ця миротворча операція, і не згадується про участь США.
* Повернення невеликої частини Харківської області, яку окупувала Росія.
* Безперешкодне проходження річки Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту в деяких частинах Півдня України.
* Компенсації та допомогу на відбудову, хоча в документі не сказано, звідки буде взяте фінансування.
У плані також містяться інші елементи. Зокрема, вказано, що ЗАЕС вважатиметься українською територією, але експлуатуватиметься США, а електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію.
Документ також посилається на американсько-українську угоду про видобуток корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.
План був розроблений після того, як минулого тижня посланник Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.
Після презентації плану Путін запропонував призупинити російське вторгнення вздовж нинішньої лінії фронту в рамках потенційної угоди, повідомляє FT.
Наразі це найбільший жест Путіна, який свідчить про його готовність до миру, але європейські посадовці залишаються скептично налаштованими.
ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.
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