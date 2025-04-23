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Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
23:59 22.04.2025 |
Президент Росії Володимир Путін запропонував зупинити бойові дії в Україні на поточній лінії фронту, пише видання Financial Times увечері 22 квітня з посиланням на три джерела.
За словами співрозмовників FT, Путін під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Петербурзі на початку квітня також сказав, що Москва може відмовитися від своїх претензій на ті частини частково окупованих Росією українських регіонів, які залишаються підконтрольними Києву.
Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав FT, що «триває напружена робота». «Ми ведемо переговори із американською стороною. Робота складна і потребує багато часу, тому важко чекати на негайні результати, і її не можна робити публічно», - сказав Пєсков.
17 квітня у Парижі відбулися перемовини за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини щодо завершення війни РФ в Україні. Наступний раунд переговорів запланований на 23 квітня в Лондоні.
20 квітня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна і Росія укладуть угоду наступного тижня. Він також додав, що після цього обидві країни «почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблять статки».
За даними видання The Wall Street Journal, Україна перебуває під тиском, щоб відповісти цього тижня на низку ідей адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні, включно з потенційним визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.
За словами джерел видання, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому представникам України у Парижі 17 квітня. Вони також були представлені європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі. Тепер США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі американських, українських і європейських посадовців у Лондоні цього тижня.
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